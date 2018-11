POL-HG: Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 20.11.2018

1. Versuchter Einbruch in Geschäft

Königstein, Falkensteiner Straße, zwischen Samstag, 17.11.2018, 16:15 Uhr und Montag, 19.11.2018, 06:50 Uhr

(vh) Bei ihrem Vorhaben in ein Geschäft in der Königsteiner Innenstadt einzubrechen, scheiterten unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes. Wie die Inhaberin des Geschäftes am Montagmorgen feststellen musste, wurde in der Zeit seit Samstagnachmittag versucht die Zugangstür aufzuhebeln, was letztlich nicht gelang, aber ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachte. Hinweise auf die Täter bestehen nicht.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit

Königstein, Im Flemetz, Montag, 19.11.2018, zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr

(vh) Die relativ kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Flemetz" nutzten unbekannte Täter in der zweiten Tageshälfte des Montages zu einem Einbruch. Bei Rückkehr in ihr Zuhause gegen 19:30 Uhr mussten die Hausbewohner feststellen, dass in den zurückliegenden zweieinhalb Stunden unbekannte Täter das Küchenfenster aufgehebelt hatten und in das Hausinnere eingestiegen waren. Bei der Suche nach Beute fielen den Tätern einige Medaillen sowie mehrere Hundert Euro Bargeld in die Hände. Der durch die Tat zusätzlich zu beklagende Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Offenstehendes Fenster genutzt

Bad Homburg - Dornholzhausen, Mittlerer Reisberg, Montag, 19.11.2018, zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr

(vh) Ein offenstehendes Fenster nutzten unbekannte Täter am Montagvormittag und stiegen in eine Wohnung im Bereich des Bad Homburger Stadtteiles Dornholzhausen ein. Die Bewohnerin eines in der Straße "Mittlerer Reisberg" gelegenen Mehrfamilienhauses hatte bei Verlassen ihres Zuhauses vergessen ein Fenster zu schließen, durch welches unbekannte Täter zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr in die Wohnräume gelangten. Mit einer Digitalkamera im Wert von circa 450 Euro gelang den Tätern unerkannt die Flucht in unbekannte Richtung.

Das Diebstahlskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Fahrrad entwendet

Bad Homburg - Kirdorf, Gymnasiumstraße, Sonntag, 18.11.2018, zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr

(vh) Vom Gelände einer Schule in Bad Homburg-Kirdorf wurde am Sonntagnachmittag ein Mountainbike im Wert von circa 650 Euro entwendet. Der Eigentümer des Fahrrades hatte dieses gegen 15:30 Uhr im Hof des in der Gymnasiumstraße gelegenen Anwesens abgestellt und mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert. Bei seiner Rückkehr zum Abstellort gegen 18:00 Uhr war das schwarz-weiße Fahrrad des Herstellers "Cube", Modell "Aim SL", verschwunden.

Zeugen der Tat oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Kleinbus beschädigt

Kronberg, Tanzhausstraße, zwischen Sonntag, 18.11.2018, 19:30 Uhr und Montag, 19.11.2018, 05:30 Uhr

(vh) Einen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachten unbekannte Täter in der Nacht zum Montag an einem in der Kronberger Innenstadt abgestellten Kleinbus. Der Fahrer des zum Transfer von Schülern genutzten grauen Ford Transit musste am Montagmorgen feststellen, dass in der Zeit seit Sonntagabend sowohl zwei Seitenscheiben des Busses zerstört und darüber hinaus auch die Seitenflächen zerkratzt worden waren.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Königstein nimmt in diesem Fall die Anrufe von Zeugen oder Hinweisgebern unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

6. Hoher Sachschaden verursacht

Grävenwiesbach, Thüringer Straße, zwischen Montag, 19.11.2018, 18:30 Uhr und Dienstag, 20.11.2018, 05:50 Uhr

(vh) Einen recht hohen Sachschaden verursachten unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Dienstag bei einer Tat in Grävenwiesbach. Während der Abend- bzw. Nachtstunden versuchten die Täter zunächst durch Hebeln an zwei Fenstern in ein Bürogebäude in der Thüringer Straße einzusteigen. Nachdem dieser Plan nicht gelang, wurde kurzerhand die Haupteingangstür des Gebäudes und eine dahinterliegende Bürotür aufgebrochen. Im Gebäude wurden die Täter auf ein größeres Wertbehältnis aufmerksam, dass sie aus ihrer Verankerung rissen und außer Haus brachten, letztlich aber auf einem angrenzenden Parkplatz ungeöffnet zurückließen. Ersten Feststellungen zufolge kam es letztlich nicht zur Entwendung von irgendwelchen Gegenständen, allerdings entstand durch die Tat ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

7. Rotlicht missachtet

Steinbach, Bahnstraße / Gartenstraße, Montag, 19.11.2018, 13:15 Uhr

(vh) Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 7.000 Euro kam es am Montagmittag in Steinbach im Einmündungsbereich der Bahnstraße und der Gartenstraße. Gegen 13:15 Uhr fuhr ein 61-jähriger Steinbacher, nachdem die für ihn geltende Ampel grün zeigte, mit seinem BMW von der Gartenstraße kommend nach links in die Bahnstraße ein. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es nachfolgend zum Zusammenstoß des Pkw mit einem Lkw, der von einem 36-jährigen Mann aus Hattersheim gefahren wurde, der die Bahnstraße in Richtung Oberursel befuhr. Augenscheinlich hatte der Hattersheimer das für ihn geltende Rotlicht der Ampel missachtet. Das Unfallgeschehen verlief letztlich ohne Personenschaden und beide beteiligte Fahrzeuge waren im Nachgang auch noch fahrbereit.

8. Unfall verursacht und geflüchtet

Wehrheim, Hauptstraße - vor Hausnummer 11., Montag, 19.11.2018, gegen 17:35 Uhr

(vh) Der/die Verursacher(-in) eines Unfallgeschehens, welches sich am späten Montagnachmittag in der Ortsmitte von Wehrheim ereignete und bei dem ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 17:35 Uhr hatte eine Wehrheimerin ihren Ford S-Max vor einem Supermarkt in der Hauptstraße abgestellt und war zum Einkaufen gegangen. Während ihrer Abwesenheit touchierte ein anderes Fahrzeug, welches die Hauptstraße in Richtung Pfaffenwiesbach befuhr, den Pkw der Wehrheimerin und verursachte dadurch einen deutlich sichtbaren Schaden. Ohne sich aber um den zu verantwortenden Schaden zu kümmern, fuhr der/die Unfallverursacher(-in) weiter seines Weges. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bestehen nicht.

Die Polizeistation in Usingen nimmt die Anrufe von Zeugen oder Hinweisgebern unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

9. Vorsicht beim Öffnen der Autotür!

Usingen, Neuer Marktplatz, Montag, 19.11.2018, gegen 17:15 Uhr

(vh) Dass von hinten ein Auto heranfuhr, übersah am Montagnachmittag ein Kind beim Öffnen einer Autotür im Bereich der Usinger Innenstadt und verursachte dadurch einen Unfall. Gegen 17:15 Uhr hielt eine 39-jährige in Usingen wohnhafte Frau mit ihrem Skoda am rechten Rand der Straße "Neuer Marktplatz". In der Folge öffnete der auf der Rückbank mit im Fahrzeug sitzende 12-jährige Sohn der Frau auf der Fahrerseite die hintere Tür des Skoda, übersah dabei aber einen von hinten heranfahrenden Mercedes Benz, an dessen Steuer sich ein 52-jähriger Mann aus Usingen befand. Da für den 52-Jährigen kein Ausweichmanöver mehr möglich war, kam es zur Kollision seines Pkw mit der Tür des Skoda. Der 12-jährige Junge blieb bei dem Unfallgeschehen unverletzt. Der Schaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 800 Euro geschätzt.

