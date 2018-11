POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus in der Zeit von Freitag, 16.11.2018 bis Sonntag, 18.11.2018, 11:00 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

61381 Friedrichsdorf, An den 30 Morgen Samstag, 17.11.2018, gegen 19:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchte die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, wurde ein Loch in die verglaste Tür eingeschlagen. Nachdem der Alarm auslöste flüchtete er in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Verkehrsunfall:

Verkehrsunfallflucht

61381 Friedrichsdorf, Bornstraße Freitag, 16.11.2018, zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Bornstraße aus Richtung Straße Alt Seulberg in Richtung Bottigstraße. Dabei streifte dieser einen parkenden roten VW Golf. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.200,- Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Verkehrsunfallflucht

61350 Bad Homburg, Weberstraße 21 Freitag, 16.11.2018, zwischen 08:15 Uhr und 13:25 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Weberstraße aus Richtung Gluckensteinweg in Richtung Wendelfeldstraße. Dabei streifte dieser einen parkenden grauen Opel Astra. Dabei wurde der linke Außenspiegel abgefahren. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Verkehrsunfall

61350 Bad Homburg, Landgrafenstraße Samstag, 17.11.2018, 07:38 Uhr

Ein 27-jähriger PKW Führer befuhr mit seinem PKW die Landgrafenstraße aus Richtung Bachstraße kommend in Richtung Schwedenpfad. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde eingezogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8200,- Euro.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Nötigung, Beleidigung, Hausfriedensbruch, Erschleichen von Leistungen

Tatort: 61440 Oberursel, Rathausplatz 2, Stadthalle Tatzeit: Samstag, 17.11.2018, 15:30 Uhr

Am Samstag, d. 17.11.2018 fand in der Stadthalle in Oberursel die Hessenmeisterschaft eines Bodybuilding Verbandes statt. Zur o.g. Zeit kam es zu einem Vorfall zwischen einem 31-jährigen Afghanen und den mit der Einlasskontrolle beauftragen Personen des veranstaltenden Verbandes. Zunächst wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Zugangsberechtigung war, da er weder die Entrichtung einer Teilnahmegebühr oder des Eintrittsgeldes nachweisen konnte. Im Verlauf der Kontrolle gab der 31-Jährige zunächst an, dass sein kostenloser Zutritt mit dem Verantwortlichen des Veranstalters abgesprochen sei. Für den Fall, dass er nicht eingelassen werde, drohte er einer der kontrollierenden Personen Schläge an und beleidigte diese. Der Geschädigte ein 35-jähriger aus Butzbach erstattete im Anschluss Strafanzeige bei der Polizei. Der Beschuldigte steht namentlich fest.

Räuberischer Diebstahl Tatort: 61440 Oberursel, Platz des 17.Juni Tatzeit: Samstag, 17.11.2018, 01:00 Uhr

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Gaststätte am Platz des 17. Juni in Oberursel. Von einem Zeugen wurde ein 39-jähriger Afghane dabei beobachtet, wie dieser eine offensichtlich nicht ihm gehörende Handtasche an sich nahm und schnellen Schrittes das Lokal verließ. Der Zeuge und weitere Personen nahmen die Verfolgung auf und konnte den Dieb stellen, wobei Letztgenannter scheinbar in Besitzerhaltungsabsicht auf einen der Verfolger einschlug. Der Handtaschendieb konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Hinweise an die Polizeistation Oberursel unter 06171-6240-0 Straftaten:

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Kennzeichendiebstahl

Tatort: 61273 Wehrheim, Bahnhofstraße Tatzeit: Montag, 05.11.2018 - Samstag, 17.11.2018

Unbekannte Täter entwendeten das Kennzeichen des Anhängers des Geschädigten, welcher auf dem Parkplatz am Bahnhof in Wehrheim abgestellt war.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Raiffeisenstraße Tatzeit: Mittwoch, 14.11.2018, 12:00 Uhr - Freitag 16.11.2018, 17:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter kam vermutlich fußläufig zum Tatort, kletterte dort über das Geländer des sich im Erdgeschoss befindenden Balkons des Geschädigten. Dort öffnete er gewaltlos das gekippte Fenster und stieg in die Wohnung ein. In der Wohnung gab es keine Anzeichen, die auf eine Tat des Täters hindeuten könnten. Anschließend öffnete der Täter die Balkontür, verließ die Wohnung über diesen Weg wieder und flüchtete in unbekannte Richtung. Auf dem inneren Fensterbrett konnte ein Schuhsohlenabdruckfragment gesichert werden. Zeugen konnten nicht ausfindig gemacht werden. Entwendet wurde nichts.

3mal Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 61250 Usingen, An der Eiskaut Tatzeit: Donnerstag, 15.11.2018, 20:00 Uhr - Freitag, 16.11.2018, 09:00

Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite einer schwarzen Mercedes C-Klasse, welcher am rechten Fahrbahnrand parkte. Auf dieselbe Art und Weise wurden im oben genannten Zeitraum zwei weitere Pkw (schwarzer BMW Z 85 und grauer VW Polo) beschädigt.

Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Brand einer Gartenhütte

Tatort: 61389 Schmitten, Struthweg Tatzeit: Sonntag, 18.11.2018, 05:05 Uhr

Ein Gewächshaus brannte in voller Ausdehnung samt den darin befindlichen Pflanzen und dem Holzboden. Laut der eingesetzten Feuerwehr Schmitten kommt der möglicherweise ein technischer Defekt eines Frostwächters als Brandursache in Betracht.

Verkehrsunfall:

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Tatort: 61250 Usingen, Am Marstall Tatzeit: Samstag, 17.11.2018, 00:14 Uhr

Aufgrund der Spurenlage ist anzunehmen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Ford Transit vom Parkplatz hinter dem Kortheuer-Haus aus losfuhr und entgegen der Einbahnstraße nach links in die Straße Am Marstall, in Richtung Mozartstraße abbog. Wegen augenscheinlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrzeugführer zu weit nach rechts und lenkte deswegen stark ein, so dass er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand prallte. Der Fahrzeugführer verschloss das Fahrzeug am Unfallort und flüchtet danach unerkannt. Am Gebäude und Ford Transit entstand hoher Sachschaden. Das Kraftfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Tatort: 61276 Schmitten, Schillerstraße Tatzeit: Freitag, 16.11.2018, 09:00 Uhr - 10:00 Uhr

Eine 78-jähriger Fahrzeugführerin aus Schmitten eines schwarzen Ford B-Max befuhr die Seelenberger Straße in Schmitten aus Richtung Schmitten-Seelenberg kommend, in Richtung der Einmündung zur Schillerstraße. An der Einmündung bog sie nach rechts in Richtung Landesstraße 3025 / Oberreifenberg ab. Kurz hinter der Bushaltestelle scherte ein Hubwagen (vermutlich Gabelstapler) auf der Gegenfahrspur der Fahrzeugführerin nach links aus und touchierte die entgegenkommende Frau in ihrem B-Max auf der Fahrerseite. Hierbei entstand Sachschaden am Fahrzeug. Der Führer des Hubwagens gab der Frau daraufhin einen Zettel mit Daten, bei welchen es sich angeblich um den Fahrzeugführer handeln sollte. Später stellte sich heraus, dass diese Daten augenscheinlich erfunden waren. Folglich verschleierte der bislang unbekannte Fahrzeugführer seine Identität und kam damit seinen Pflichten als Unfallbeteiligte nicht nach. Die 78-jährige Fahrzeugführerin kann den bislang unbekannten Fahrzeugführer und sein Fahrzeug nicht näher beschreiben.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Tatort: 61276 Weilrod, Im Grund, REWE-Parkplatz Tatzeit: Samstag, 17.11.2018, 13:45 Uhr

Die beiden Unfallbeteiligten parkten ihre Fahrzeuge auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes in jeweils gegenüberliegenden Parkreihen.

Der Fahrzeugführer eines blauen Opel Astra streifte beim Ausparken einen schwarzen VW Polo des Geschädigten. Es entstand Sachschaden.

Der Zusammenstoß wurde durch die durch die 54-jährige Besitzerin des schwarzen Polos beobachtet. Als sie den Fahrzeugführer des schwarzen Polos daraufhin auf das Unfallereignis ansprach, entfernte sich diese von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

