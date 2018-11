POL-HG: Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Straftaten

1. In Gartenhütte eingebrochen, Königstein, Friedrich-Ebert-Straße, 05.11.2018-13.11.2018,

(Ba)Unbekannte Täter brachen in der zurückliegenden Woche in eine Gartenhütte auf dem Gelände eines Einfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Die 71-jährige Geschädigte stellte den Einbruch, bei dem die Täter einen Spaten entwendeten, erst am gestrigen Tag fest und erstattete richtigerweise Anzeige. Die Polizei Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise oder Zeugenbeobachtungen unter (06174)-9266-0 entgegen.

2. Auto zerkratzt, Friedrichsdorf-Köppern, Kleegartenstraße, 13.11.2018, 18:00 Uhr - 14.11.2018, 10:00 Uhr,

(Ba)Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbekannte Täter die gesamte Beifahrerseite eines am Straßenrand geparkten Pkw der Marke Citroen in der Kleegartenstraße. Der 22-jährige Fahrer des Wagens hatte diesen am Dienstag gegen 18.00 Uhr dort abgestellt. Als er am Mittwoch gegen 10:00 Uhr wieder losfahren wollte, stellte er die Beschädigung fest. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Wer Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Homburg unter (06172)-120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Scheibe eingeschlagen und Auto durchwühlt, Steinbach, S-Bahnhof (Siemensstraße), 13.11.2018, 07:00 Uhr - 14.11.2018, 09:15 Uhr,

(Ba)Ein aufmerksamer Bürger rief am Mittwochmorgen die Polizei Oberursel an. Als der 31-Jährige über den Parkplatz am S-Bahnhof lief, bemerkte er eine eingeschlagene Scheibe an der Fahrertür eines dort geparkten Pkw. Nach Eintreffen der Beamten konnten diese feststellen, dass unbekannte Täter darüber hinaus noch das Innere des Autos durchwühlt hatten. Ob etwas aus dem Wagen gestohlen wurde, ließ sich zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht feststellen. Durch die eingeschlagene Scheibe entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Oberursel unter (06171)-6240-0 zu melden.

Verkehrsunfälle

1. Jugendliche bei Fahrradunfall leicht verletzt, Bad Homburg-Gonzenheim, Am Zollstock, 14.11.2018, 17:00 Uhr,

(Ba)Mit einigen Prellungen kam eine fahrradfahrende Jugendliche am späten Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Zollstock" davon. Der Fahrer des aus einer Grundstücksausfahrt kommenden BMW, ein 51-jähriger Mann, übersah vermutlich die herannahende Radfahrerin, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die Jugendliche wurde durch einen Rettungswagen in eine nahgelegene Klinik gebracht.

