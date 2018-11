Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Drei Fahrzeuge gestohlen, Neu-Anspach, Anspach, Konrad-Adenauer-Straße, Friedrichsdorf, Seulberg, Obere Römerhofstraße, Bad Homburg, Anspacher Straße, 15.11.2018, 23.00 Uhr bis 16.11.2018, 05.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag haben Autodiebe in Anspach, Seulberg sowie Bad Homburg zugeschlagen und drei Fahrzeuge gestohlen. Alle drei Diebstähle wurden am frühen Freitagmorgen festgestellt. In Anspach hatten es die Täter auf einen hochwertigen Audi S8 Plus abgesehen. Der weiße Audi mit dem amtlichen Kennzeichen HG-OG 8888 war in der Konrad-Adenauer-Straße vor dem Wohnhaus des Geschädigten abgestellt. Einen rubinroten Mercedes S 350 entwendeten die Autodiebe in der "Obere Römerhofstraße" in Seulberg. An dem gestohlenen Pkw waren die Kennzeichen HG-AQ 786 angebracht. Darüber hinaus hatten sich die Täter in Seulberg auch noch an einem in der Straße "Am Zollstock" abgestellten Mercedes zu schaffen gemacht, diesen dann aber rund 500 Meter vom Tatort entfernt in einem Wendehammer stehend zurückgelassen. Ein grauer Mercedes Sprinter geriet in Bad Homburg ins Visier der Täter. Die Autodiebe hatten den Sprinter mit dem Kennzeichen F-GS 295 in der Anspacher Straße ausfindig gemacht und gestohlen. Die "AG PKW" der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Diebstählen oder zum Verbleib der Fahrzeuge unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

2. Einbrüche im Bereich von Kronberg, Kronberg, 15.11.2018, 09.00 Uhr bis 20.15 Uhr,

(pl)Im Bereich von Kronberg wurden am Donnerstag mindestens drei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht. Zwei Einbrüche ereigneten sich im Ortsteil Schönberg und ein weiterer direkt in Kronberg. In Schönberg drangen die Täter zwischen 09.00 Uhr und 19.20 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten eines Hauses in der Straße "Im Brühl" ein. Nachdem sie dann Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen die Einbrecher mit Schmuckstücken und Armbanduhren die Flucht. Beim zweiten Einbruch in Schönberg schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe des betroffenen Hauses in der Parkstraße mit einem Stein ein und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. In Kronberg hatten es ein Täter auf ein Einfamilienhaus in der Friedrichstraße abgesehen. Auch in diesem Fall zerschlug der Einbrecher eine Fensterscheibe des Hauses mit einem Stein. Als er dann aber durch das Fenster in das Haus klettern wollte, wurde der Eindringling von der Hauseigentümerin überrascht und flüchtete daraufhin in eine unbekannte Richtung. Der ertappte Einbrecher soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Getragen habe er einen grauen, ins Gesicht gezogenen, Kapuzenpullover. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Weitere Einbrüche in Glashütten und Neu-Anspach, Glashütten-Oberems, Hauptstraße / Neu-Anspach-Hausen-Anspach, Im Girn 15.11.2018, 07:20 Uhr - 20:50 Uhr

(Ba)Eine Außentür zum Gästebad nutzten Einbrecher am Donnerstag zum Eindringen in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Oberems. Diese wurde aufgehebelt, wobei ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Anschließend durchsuchten und durchwühlten die unbekannten Täter das ganze Haus und entwendeten eine hochwertige Kamera und Parfüm im Wert von 650 Euro. Auch Anwohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Neu-Anspach mussten beim Nachhause kommen eine unschöne Entdeckung machen. Unbekannte Täter hatten die Abwesenheit der Wohnungsinhaber ausgenutzt und waren über die aufgehebelte Balkontür der Hochparterrewohnung in das Haus gelangt. Bevor sie die Wohnung über das Küchenfenster wieder verließen, nahmen sie noch eine Handtasche im Wert von rund 180 Euro mit. In beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg Hinweise und Zeugenbeobachtungen unter (06172)-120-0 entgegen.

4. Roller geklaut, Friedrichsdorf, Ringstraße, 12.11.2018, 17:00 Uhr - 18:45 Uhr,

(Ba)Nachdem ein 23-jähriger Bad Homburger am Montagabend seinen Motorroller der Marke Peugeot, Modell "S1", in der Ringstraße in Friedrichsdorf gegen 17:00 Uhr abgestellt hatte, konnte er den Abstellplatz gegen 18:45 Uhr nur noch leer vorfinden. Unbekannte Täter hatten in der Zwischenzeit den schwarzen Roller im Wert von 700 Euro gestohlen. Wer Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Homburg unter (06172)-120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Vandalismus und Diebstahl auf Naturschulplatz, Grävenwiesbach, Gartenstraße 15.11.2018,

(Ba)Dreiste Täter machten am gestrigen Donnerstag auch vor den Bauwagen auf dem Naturschulplatz des Kindergartens Grävenwiesbach nicht Halt. Die Vandalen zerstörten nicht nur Arbeitsmaterial der Kinder, sie stahlen außerdem einige Gebrauchsgegenstände von dem frei zugänglichen Gelände. Durch Zerstörung und Verlust entstand so ein Schaden von 200 Euro für den Kindergarten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Usingen unter (06081)-9208-0 zu melden.

6. Auto zerkratzt, Oberursel-Stierstadt, Steinstraße, 10.11.2018, 17:00 Uhr - 15.11.2018, 06:00 Uhr (Ba)In der Steinstraße in Stierstadt zerkratzten unbekannte Täter in der Zeit von Samstag bis Donnerstag den Pkw einer Anwohnerin. Die 25-jährige Geschädigte stellte den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro an ihrem Auto der Marke Skoda am Donnerstagmorgen fest. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Oberursel (06171-6240-0), wenn Sie hierzu Hinweise geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben.

Verkehrsunfälle

1. 88-jähriger Autofahrer flüchtet von Unfallstelle, Oberursel, Homburger Straße/Lange Straße, Donnerstag, 15.11.2018,

(si)Am Donnerstagmittag hat eine Streife der Polizei in Oberursel einen flüchtigen 88-jährigen Peugeot-Fahrer nach einer Unfallflucht in der Homburger Landstraße in einer nahegelegenen Autowerkstatt ausfindig gemacht. Der 88-Jährige war, gegen 13.30 Uhr, auf der Homburger Straße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Lange Straße nach links in diese abbiegen. Dabei übersah der Mann augenscheinlich einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Renault und stieß mit diesem zusammen. Nachdem der 88-Jährige den Schaden an seinem Fahrzeug begutachtet hatte, soll sich der Mann dann wieder hinter das Lenkrad gesetzt und mit seinem Pkw weggefahren sein, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Den Peugeot brachte der Mann auf direktem Wege in die Werkstatt, um ihn dort reparieren zu lassen. Sowohl die 55 Jahre alte Fahrerin des Renault, als eine 74-jährige Fahrzeuginsassin wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurden beide Fahrzeuge bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt.

