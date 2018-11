POL-HG: Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 21.11.2018

1. Einbrüche in Usinger Stadtteilen

Usingen - Eschbach, Lenaustraße und Usingen - Kransberg, An der Ruhbank, Dienstag, 20.11.2018, zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr

(vh) In den beiden Usinger Stadtteilen Eschbach und Kransberg kam es im Verlauf des Dienstages jeweils zu einem Einbruch. Betroffen war zum einen zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr ein Wohnhaus in der Eschbacher Lenaustraße. In diesem Fall hebelten die unbekannten Täter nach Betreten des Grundstückes das Badezimmerfenster auf und stiegen nachfolgend ein. Bei Durchsuchen der Wohnräume fielen ihnen Bargeld, mehrere Schmuckstücke und auch Sammlermünzen in die Hände. Letztlich entstand durch die Tat ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 2.000 Euro. Weiteres Ziel von Einbrechern war zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Ruhbank" in Kransberg. Hier wurde ebenfalls das Badezimmerfenster aufgehebelt, durch welches die Täter in das Haus gelangten und nachfolgend sämtliche Räume durchsuchten. Erbeutet wurden bei dieser Tat mehrere Werkzeuge sowie Bargeld, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1.650 Euro entstand. Inwieweit die beiden Taten im Zusammenhang stehen, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. In Lokal eingebrochen

Bad Homburg, Louisenstraße, Dienstag, 20.11.2018, zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr

(vh) Sehr zielgerichtet gingen unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen bei einem Einbruch in eine Lokalität in der Bad Homburger Fußgängerzone vor. Zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr verschafften sich die Täter nach Aufhebeln der Zugangstür des in der Louisenstraße gelegenen Lokales den Zutritt zu dessen Innenbereich. Dort wurden direkt mehrere Schränke geöffnet und durchsucht, innerhalb derer sich Bargeld und zwei Tablet-PC befanden. Der durch die Tat entstandene Schaden wird auf insgesamt circa 1.500 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher bleiben ohne Beute

Königstein - Schneidhain, Altenhainer Straße, Dienstag, 20.11.2018, zwischen 00:00 Uhr und 14:15 Uhr

(vh) Ohne Beute blieben die Täter am Dienstag bei einem Einbruch in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Altenhainer Straße in Königstein-Schneidhain. Die unbekannten Täter versuchten zunächst das Fenster einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung aufzuhebeln, was allerdings misslang. Hierauf zerstörten sie mit einem Stein die Fensterfläche. Inwieweit die Täter nachfolgend in die Wohnräume einstiegen, oder aber ihre Tat abbrachen, konnte nicht nachvollzogen werden. Der letztlich entstandene Schaden wird auf insgesamt circa 500 Euro geschätzt.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Einbruch misslingt

Bad Homburg, Gartenfeldstraße, zwischen Mittwoch, 14.11.2018, 12:00 Uhr und Dienstag, 20.11.2018, 18:15 Uhr

(vh) Sage und schreibe 19 Hebelansätze hinterließen unbekannte Täter im Verlauf der letzten Tage an einer Balkontür einer Wohnung in der Bad Homburger "Gartenfeldsiedlung". Wie der Bewohner der Erdgeschosswohnung am Dienstagabend nach einer mehrtätigen Abwesenheit feststellen musste, hatten Unbekannte versucht in seine Wohnung einzudringen. Trotz der zigfachen Ansätze gelang es den Tätern im Zeitraum der letzten sieben Tage nicht die Balkontür aufzuhebeln. Der zu beklagende Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschäzt.

Zeugen der Tat oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Einbruch in Pkw misslingt

Oberursel - Oberstedten, Dornholzhäuser Straße, zwischen Montag, 19.11.2018, 22:30 Uhr und Dienstag, 20.11.2018, 08:30 Uhr

(vh) Bei ihrem Versuch in einen Pkw im Bereich von Oberursel-Oberstedten einzubrechen, scheiterten unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag. Der Nutzer eines in der Dornholzhäuser Straße geparkten Mercedes-Benz der C-Klasse stellte am Dienstagmorgen mehrere Kratzspuren und zwei Abdrücke im Bereich der Beifahrertür fest, die durch ein unbekanntes Werkzeug verursacht worden waren, mit dem die Täter erfolglos versucht hatten das Fahrzeug zu öffnen. Der entstandene Schaden wird auf unter 200 Euro geschätzt.

Die "AG PKW" der Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt in diesem Fall die Anrufe von Zeugen oder Hinweisgebern unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

6. Einbrecher brechen ab

Wehrheim, Isarstraße, zwischen Montag, 19.11.2018, 22:00 Uhr und Dienstag, 20.11.2018, 10:20 Uhr

(vh) Von ihrem Plan in ein Wohnhaus in Wehrheim einzubrechen, ließen unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag letztendlich aus nicht bekannten Gründen ab. Am Dienstagmorgen stellte die Besitzerin eines in der Isarstraße gelegenen Einfamilienhauses mehrere Beschädigungen im Bereich der Haustür fest, die aufgrund ihrer Beschaffenheit darauf hinwiesen, dass in den zurückliegenden Nachtstunden versucht wurde die Tür aufzubrechen. Der dabei durch die Täter verursachte Schaden fiel mit geschätzten 100 Euro gering aus.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

7. Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht?

Kronberg, Frankfurter Straße, Dienstag, 20.11.2018, gegen 09:35 Uhr

(vh) Dass der Verursacher eines sich am Dienstagmorgen in der Frankfurter Straße in Kronberg ereignenden Verkehrsunfalles unter dem Einfluss von Drogen stand, zeigte sich im Verlauf der polizeilichen Unfallaufnahme. Gegen 09:35 Uhr fuhren eine 55-jährige Frau aus Bad Soden am Steuer eines Mercedes Benz und ein 44-jähriger Mann aus Sulzbach mit seinem VW Beetle in dieser Reihenfolge auf der Frankfurter Straße in Richtung der Kronberger Innenstadt. Verkehrsbedingt musste die 55-Jährige ihren Pkw anhalten, was der 44-Jährige zu spät bemerkte und mit seinem VW auf das Heck des Mercedes Benz auffuhr. Die beiden Fahrzeugführer blieben bei dem Unfallgeschehen unverletzt. Der an ihren Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf circa 6.500 Euro geschätzt, wobei der VW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Wie sich im Rahmen der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme zeigte, stand der 44-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Drogen, weshalb er die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle nach Königstein begleiten musste.

8. Auf Vordermann aufgefahren

Bad Homburg - Gonzenheim, Frankfurter Landstraße, Dienstag, 20.11.2018, gegen 09:45 Uhr

(vh) Ein Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro entstand am Dienstagmorgen bei einem Auffahrunfall im Bereich des Bad Homburger Stadtteiles Gonzenheim. Gegen 09:45 Uhr befuhren ein 42-jähriger Mann aus Lollar in einem VW Passat und ein 22-jähriger in Bad Homburg wohnhafter Mann am Steuer eines VW Polo in dieser Reihenfolge die Frankfurter Landstraße in Richtung Ober-Eschbach. Verkehrsbedingt verringerte der 42-Jährige die Geschwindigkeit seines Pkw, was der dahinterfahrende 22-Jährige zu spät bemerkte und mit seinem Polo auf das Heck des Passates auffuhr. Die beiden Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Polo des Unfallverursachers war letztlich nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

9. Vorsicht beim Öffnen der Autotür!

Oberursel, Holzweg, Dienstag, 20.11.2018, gegen 15:30 Uhr

(vh) Zu einem Unfallgeschehen kam es am Dienstagnachmittag im Bereich der Oberurseler Innenstadt, nachdem eine Autofahrerin ohne ausreichende Beachtung des fließenden Verkehrs die Tür ihres Pkw geöffnet hatte. Gegen 15:30 Uhr stand eine 47-jährige Frankfurterin mit ihrem BMW X3 am Fahrbahnrand des Holzweges. Beim anschließenden Öffnen der Fahrertür bemerkte die 47-Jährige nicht, dass in diesem Moment ein Linienbus an ihrem Fahrzeug vorbeifuhr. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Bus und der Fahrzeugtür, infolge dessen die Frankfurterin unverletzt blieb. Der an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 4.000 Euro geschätzt. Der BMW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

10. Fußgängerin bei Unfall verletzt

Friedrichsdorf - Seulberg, Lilienweg / Am Zollstock, Dienstag, 20.11.2018, gegen 16:10 Uhr

(vh) Bei einem im Bereich von Friedrichsdorf-Seulberg stattgefundenen Unfall wurde am Dienstagnachmittag eine Fußgängerin verletzt. Gegen 16:10 Uhr befuhr ein 81-jähriger Friedrichsdorfer mit seinem VW Golf den Lilienweg und übersah dabei eine 55-jährige Bad Homburgerin, welche die Straße im Bereich eines Fußgängerüberweges überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Pkw, wodurch die Bad Homburgerin verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

11. Kontrollmaßnahme im Straßenverkehr

Neu-Anspach, An der Eisenbahn - in Höhe des Feuerwehrgerätehauses, Dienstag, 20.11.2018, zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr

(vh) Zu einer gemeinsamen Kontrollmaßnahme des Ordnungsamtes Usingen/Neu-Anspach und der Polizei kam es am Dienstagvormittag im Bereich von Neu-Anspach. Zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr kontrollierten mehrere Ordnungspolizisten sowie Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Hochtaunus in der Straße "An der Eisenbahn" nahezu 20 Fahrzeuge und deren Insassen. Im Schwerpunkt bezog sich die Kontrollmaßnahme auf das Thema "Ablenkung", beispielswiese durch die Nutzung eines Handys während der Fahrt. Darüber hinaus wurden die angehaltenen Fahrzeuge auch im Hinblick etwaig festzustellender technischer Mängel überprüft. Im Ergebnis der Maßnahme waren in acht Fällen die Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt und bei vier Fahrzeugen bestanden Mängel an deren Beleuchtungsanlage. Darüber hinaus führten drei Fahrzeugführer die mitzuführenden Dokumente nicht mit sich. Handyverstöße wurden letztlich nicht festgestellt.

