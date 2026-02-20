Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Ersatzfreiheitsstrafe durch Zahlung abgewendet
Rostock (ots)
Ein 24-jähriger Bulgare wendete durch Zahlung einer noch offenen Geldstrafe die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe ab. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten den Mann am gestrigen Abend im Überseehafen Rostock. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Diebstahls vorlag. Er zahlte die Geldstrafe in Höhe von 1.500,- Euro nebst Verfahrenskosten und setzte anschließend seine Reise fort.
