Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Gefährliche Körperverletzung am Bhf. Laage.

Rostock (ots)

Am Abend des 19.10.2024 kam es in der S-Bahn-Linie S3 am Bahnhof Laage zu einer Körperverletzung, bei der eine Person verletzt wurde. Die Notfallleitstelle der DB AG informierte um 22:36 Uhr die Bundespolizeiinspektion Rostock.

Am Einsatzort klärten die Einsatzkräfte der Bundespolizei gemeinsam mit der Landespolizei den Sachverhalt auf. Der Geschädigte wurde von Rettungskräften medizinisch versorgt, nachdem er zuvor von einer Gruppe Jugendlicher verbal provoziert und mehrfach geschlagen worden war. Die Täter flohen anschließend zurück in die S-Bahn.

Die Bundespolizei konnte vor Ort fünf Tatverdächtige im Alter von 15 bis 19 Jahren identifizieren. Die Jugendlichen haben unterschiedliche Staatsangehörigkeiten: Einer besitzt die syrische, ein weiterer die irakische und einer die afghanische Staatsangehörigkeit. Bei zwei der Tatverdächtigen ist die Staatsangehörigkeit offiziell ungeklärt.

Es wurde ein Strafverfahren gegen die fünf Personen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Bundespolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell