Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Reise zum Fußballspiel endet im Gefängnis

Rostock (ots)

Die Reise eines Fußballfans aus Hannover zur Spielbegegnung der 2. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Hannover 96 endete am Sonntag, den 05. September 2022 in der Justizvollzugsanstalt anstatt im Ostsee-Stadion.

Aufgefallen war der 27-jährige Deutsche Kräften der Bundespolizei bei der Anreise eines Regionalzuges aus Hamburg. Hier hatte er während der Fahrt im Zugabteil Sticker angebracht. Der Aufforderung dies zu unterlassen kam er nicht nach, woraufhin die Bundespolizisten seine Personalien feststellten.

Eine Überprüfung im Fahndungscomputer ergab einen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vom August 2022. Dieser wurde erlassen, nachdem der Mann im März 2021 durch das Amtsgericht Magdeburg rechtskräftig wegen Betruges zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1.440,- oder der Verbüßung einer 80-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt wurde. Da der Mann bis dato der Zahlung nicht nachgekommen ist und er auch vor Ort nicht in der Lage war die geforderte Summe zu zahlen, muss er nun die Haftstrafe antreten. Er wurde noch vor Spielanpfiff in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

