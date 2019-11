Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Kein Eigentumsnachweis für hochwertige Gartengeräte

Im Rahmen der intensivierten Kontrollmaßnahmen stellte die Bundespolizei am gestrigen Abend im Rostocker Überseehafen einen dänischen Kleintransporter fest. Die Insassen konnten für die Ladung keinen Eigentumsnachweis erbringen.

Neben der Personalienfeststellung erfolgte durch die Bundespolizisten eine Überprüfung der Ladefläche des Transporters. Hier wurde festgestellt, dass dieser bis unter das Dach mit etlichen hochwertigen Gartengeräten, wie Aufsitzrasenmäher, Kettensägen und Rasentrimmer sowie Bauwerkzeugen beladen war.

Auf Befragung gaben die beiden Männer an, die Geräte auf verschiedenen Flohmärkten in Dänemark gekauft zu haben. Besitznachweise und Kaufbelege konnten von ihnen nicht vorgelegt werden.

Eine Überprüfung der beiden serbischen Männer bei den dänischen Behörden ergab, dass diese dort einschlägig wegen Raubes und Diebstahls polizeilich bekannt sind. Ob die aufgefundenen Gegenstände aus Straftaten stammen wird nun geprüft. Die Gegenstände, mit einem geschätzten Zeitwert von ca. 25.000,- Euro, wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell