Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Lützowstraße/ Polizei liegen erste Ermittlungsergebnisse zum tödlichen Unfall vor

Coesfeld (ots)

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Dienstagabend, 30.04.2019 auf der Lützowstraße in Vinnum liegen der Polizei nun erste Ermittlungsergebnisse vor. Nach Zeugenaussagen war der VW Polo mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit ausgangs einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war total demoliert auf einem Acker liegen geblieben. Ein 38-jähriger Dortmunder wurde aus dem Wagen geschleudert und starb an Ort und Stelle. Ebenso der 48-jährige Selmer als Beifahrer im Auto. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 38-jährigen Selmer. Er befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr im Krankenhaus und wird noch zum Unfallhergang vernommen werden. Es gab Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen. Die Ergebnisse der beim Fahrer entnommenen Blutproben liegen noch nicht vor. Fahrer und Beifahrer mussten von Ersthelfern aus ihren Gurten befreit werden; der Fondpassagier dürfte nicht angeschnallt gewesen sein. Zum technischen Zustand des Unfallwagens wird ein Gutachter Stellung nehmen.

Ursprungsmeldung: Olfen, Vinnum, Lützowstraße/ Alleinunfall mit zwei Toten und einem Schwerverletzten

30.04.2019, 23:50 Uhr Coesfeld Nach Zeugenaussagen war ein VW Polo mit Dortmunder Kennzeichen am Dienstag, 30.04.2019 gegen 19 Uhr auf der Lützowstraße in Vinnum in Fahrtrichtung Reithalle mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Von den drei Insassen wurde ein Mann aus dem Auto geschleudert und zwei Männer wurden im VW eingeklemmt. Ein 48-jähriger Selmer und ein 38-jähriger Dortmunder starben an der Unfallstelle. Den schwerverletzten zweiten 38-jährigen Selmer brachte ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ermittlungen der Polizei dauern noch an; insbesondere zu der Frage, wer den Unfallwagen gefahren hat. Das Auto stellten die Polizisten sicher. Bis um 22.30 Uhr war die Lützowstraße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell