Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel

Motorrollerfahrer beim Zusammenstoß verletzt

Coesfeld (ots)

Ein verletzter Rollerfahrer ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Donnerstag um kurz vor 16 Uhr auf der B525 in Goxel. Der 16-jähriger Jugendliche aus Coesfeld befuhr mit seinem Motorroller den rechten Seitenstreifen der B525 in Richtung Gescher. Ein 65-jähriger Mann, ebenfalls aus Coesfeld, befuhr die Straße in gleicher Richtung und beabsichtige nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah er den Jugendlichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

