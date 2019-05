Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hülsenweg

Nächtlicher Hubschraubereinsatz nach Autodiebstahl

Coesfeld (ots)

Zur Fahndung nach Autodieben setzte die Polizei in der Nacht zum Freitag, gegen 03.00 Uhr, im Dülmener Stadtgebiet einen Hubschrauber ein. Der Besitzer des schwarzen 1er BMW bemerkte in der Nacht, dass an seinem Auto Licht anging. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er sehen, dass jemand das Auto aus der Ausfahrt heraus und in Richtung Münsterstraße davon fuhr. Angaben zu Personen im Fahrzeug konnte er aufgrund der Dunkelheit nicht machen. Im Rahmen der Fahdung konnten keine Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges erlangt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

