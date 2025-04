POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall auf der A40

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0370 Am Freitagmorgen (25.04.) brach ein Mann in eine Gaststätte in Lünen ein. Der Inhaber verfolgte die Tat live über eine Video-App - Kurz darauf klickten die Handschellen. Gegen 3:20 Uhr wurde der Inhaber mit einer App über einen ungebetenen Gast in seiner Gaststätte an der ...

mehr