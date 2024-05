POL-DO: Schwerer Raub auf Tankstelle in Dortmund-Kley: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0517 Einsatzkräfte der Polizei Dortmund nahmen in der heutigen Nacht (27. Mai 2024) einen Fahrraddieb fest. Der Tatverdächtige schlug die Scheibe eines Fahrradgeschäfts in der Münsterstraße in Dortmund ein und entwendete ein Klappfahrrad. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei. Gegen 00:47 Uhr bemerkte der 47-jährige Zeuge ...

