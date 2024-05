Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Unbekannte greifen 20 Jährigen auf der Bezirkssportanlage Huckarde mit Pfefferspray an - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0518

In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27.Mai 2024) wurde ein 20-jähriger Dortmunder gegen 23:50 Uhr auf der Bezirkssportanlage in Huckarde von drei unbekannten Tätern angegriffen. Die drei Personen bedrängten den jungen Mann zunächst und zerrissen sein T-Shirt. Einer der Täter sprühte auch mit Pfefferspray. Der Angegriffene konnte sich in eine nahegelegene Wohnung retten und wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die drei Täter flüchteten vom Sportplatz.

Die unbekannten Angreifer sollen alle zwischen 16 und 19 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Sie sollen eine dunkle Hautfarbe und einen Schal oder ein Tuch vor dem Gesicht getragen haben. Sie waren dunkel gekleidet. Eine der drei Personen soll eine auffällige, viereckige Brille getragen haben.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zur Identität der Unbekannten machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

