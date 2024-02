POL-DO: Zwei junge Männer im Fredenbaumpark verletzt: Polizei Dortmund bittet um Zeugenhinweise nach gefährlicher Körperverletzung

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0148 Nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls in einem Mehrfamilienhaus an der Hannöverschen Straße in Dortmund am Sonntagmorgen gegen 5:35 Uhr nahm die Polizei Dortmund einen 42-Jährigen ohne festen Wohnsitz fest. Nach der Vorführung beim Haftrichter kam er am Samstagabend in ...

