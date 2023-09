Polizei Dortmund

POL-DO: Präzise Hinweise aus der Nachbarschaft: Drei Festnahmen, Rauschgift und mehr als 36.000 Euro sichergestellt

Die präzisen Hinweise eines Zeugen führten bei einem weiteren Schwerpunkteinsatz der Dortmunder Polizei am Mittwoch (6.9.2023) zu drei vorläufigen Festnahmen.

Der Zeuge informierte die Polizei bereits vor mehreren Wochen über den regen Handel mit Rauschgift im Umfeld der Geschwister-Scholl-Straße in der Innenstadt. Damit löste er intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei aus. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse führten während des mehrstündigen "Fokus"-Einsatzes der Polizei am Mittwochnachmittag im Umfeld der Geschwister-Scholl-Straße zur Festnahme von drei Tatverdächtigen. Rechtsgrundlage dafür war u.a. die strategische Fahndung (§ 12 Polizeigesetz NRW).

Für die Wohnung eines Tatverdächtigen lag aufgrund der intensiven Ermittlungen ein Durchsuchungsbeschluss vor. Die Polizei stellte Rauschgift, Medikamente, Potenzmittel, Parfüms, Handtaschen und 36.050 Euro sicher. Die Tatverdächtigen sind 18, 24 und 29 Jahre alt. Sie wohnen in Dortmund.

Parallel zu diesem Einsatz erhielt die Polizei am Mittwoch gegen 17 Uhr Hinweise auf eine Sachbeschädigung am Fußballmuseum am Königswall - dort würden Personen mit Farbe sprühen. Die Polizei überprüfte mehrere Personen, darunter eine 21-Jährige. In ihrem Rucksack bewahrte die Frau Marihuana, Amphetamine und Ecstasy auf. Die Polizei nahm die Dortmunderin vorläufig fest und stellte die Drogen sicher.

Festgenommen wurde in diesem Einsatz auch ein 31-jähriger Mann. Gegen den Dortmunder lag ein Haftbefehl vor. Die Polizei entdeckte bei ihm ebenfalls Drogen, einen größeren Bargeld-Betrag sowie Debit- und ausländische Tankkarten, deren Herkunft noch zu klären ist.

Bei einer Kontrolle auf der Bornstraße hielten Polizisten um 15:45 Uhr in dem Fokus-Einsatz einen 23-jährigen Golf-Fahrer an. Grundlage für die Überprüfung des Mannes und die Durchsuchung des Autos war ebenfalls die strategische Fahndung. Dabei entdeckten und beschlagnahmten die Einsatzkräfte 1,2 Kilogramm Marihuana. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Mann (illegaler Rauschgifthandel).

Bei den Kontrollen zwischen 15 und 16:30 Uhr an der Bornstraße fielen weitere Verstöße auf. Die Polizei leitete mehrere Verfahren ein. Die Tatvorwürfe: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Auch an der Bornstraße vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl.

Die seit Anfang Juli 2023 sichtbar starke Präsenz der Polizei führte auch am Montag (4.9.2023) zu mehreren Kontrollen. 28 Personen erhielten für die Innenstadt gültige Platzverweise. An der Lauenburger Straße stellte die Polizei Marihuana, Haschisch und Bargeld (1225 Euro, präventive Gewinnabschöpfung) sicher.

Wie bereits berichtet, setzt die Polizei ihre Einsätze auch mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Dortmund fort.

