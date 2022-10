POL-DO: Schlägerei vor Kneipe in Nordlünen: Polizei liefert zwei Beteiligte ins Gewahrsam ein

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1099 Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am Samstagabend (8.10.2022) über vier vermummte und dunkel gekleidete Täter, die in ein Wohnhaus am Brockhausweg in der Dortmunder Gartenstadt einbrechen würden. Der Anrufer schilderte um 23.20 Uhr seine Beobachtungen, so dass die ...

mehr