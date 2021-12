Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall in Lünen-Brambauer sorgt für Beeinträchtigungen im Schienenverkehr - zwei Personen leicht verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lünen-Brambauer sind am gestrigen Nachmittag (22. Dezember) zwei Personen leicht verletzt worden. Im betreffenden Kreuzungsbereich kam es zu Beeinträchtigungen der Stadtbahnlinie U41.

Gegen 14.20 Uhr war ein 77-Jähriger aus Kroatien auf der Karl-Haarmann-Straße in Richtung Westen unterwegs. Im Kreuzungsbereich Brechtener Straße / Zechenstraße hielt er zunächst verkehrsbedingt an und tastete sich nach eigenen Angaben in die Kreuzung hinein. Als aus seiner Sicht die zu dem Zeitpunkt viel befahrene Brechtener Straße frei war, passierte er den Kreuzungsbereich in Richtung Zechenstraße. Hierbei übersah er offensichtlich eine 54-Jährige aus Lünen, die die Brechtener Straße in Richtung Süden befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Unfallbeteiligten verletzt wurden. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verließen.

Der 77-Jährige ohne Wohnsitz in Deutschland erbrachte eine Sicherheitsleistung. Bei seiner Personalienfeststellung und anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Nach dem Krankenhaus führte sein Weg zu einer Polizeiwache. Neben der Sicherheitsleistung konnte auch der Haftbefehl gegen die Zahlung einer Geldbuße außer Vollzug gesetzt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für die Stadtbahnlinie der U41 nicht befahrbar. Es kam zu Beeinträchtigungen von etwa 90 Minuten. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 9.000 Euro.

