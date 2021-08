Polizei Dortmund

POL-DO: Kranaufbau eines Lkw kollidiert mit Brücke - zwei Verletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0821

Bei einem Unfall auf der B 236 sind am Dienstag (3. August) zwei Menschen verletzt worden, eine Person davon schwer. Offenbar hatte der Fahrer eines Lkw mit Kranaufbau die Höhe einer Brücke falsch eingeschätzt und kollidierte mit dieser.

Nach ersten Zeugenangaben war ein 72-Jähriger aus Attendorn gegen 10.30 Uhr in einem abgesperrten Baustellenbereich der B 236 in Fahrtrichtung Lünen unterwegs. An der Brücke "Wulfskamp" unterschätzte er offensichtlich die Höhe seines nicht vollständig eingefahrenen Kranaufbaus und stieß gegen die Brücke. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden die zwei Mitfahrer des 72-Jährigen verletzt. Rettungswagen brachten die Männer aus Hünxe (61) und Attendorn (69) in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber am Unfallort gelandet.

Sowohl an dem Lkw als auch an der Brücke entstand ein Sachschaden - schätzungsweise mehr als 25.000 Euro. Eine Spezialfirma kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten. Aufgrund des absperrten Baustellenbereichs hatte die Unfallaufnahme keine Auswirkungen auf den fließenden Verkehr.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell