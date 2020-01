Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0075

Bereits am vergangen Mittwoch (15. Januar) ist eine 18-jährige Fußgängerin in Dortmund-Mengede von einem unbekannten Pkw angefahren worden. Der Fahrer flüchtete und ließ die leicht verletzte junge Frau zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Ermittlungen zufolge ging die 18-Jährige über den Gehweg der Siegenstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Waltroper Straße wartete sie zunächst an einer roten Ampel. Als diese gegen 19 Uhr auf Grün umsprang, trat sie auf die Straße. Dabei übersah sie offenbar der Fahrer eines abbiegenden Kleinwagens. Das Auto traf die junge Frau an der linken Seite und stieß sie zu Boden. Der Wagen entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Osten. Zeugenaussagen zufolge war der rote Kleinwagen mit einem männlichen Fahrer und vier weiteren Insassen (vermutlich Kinder) besetzt.

Die Dortmunderin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Haben Sie den Unfall am Mittwochabend beobachtet und/oder können Sie Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Mengede unter der Rufnummer 0231-132-2721.

