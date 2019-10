Polizei Dortmund

POL-DO: Stellvertretende Polizeipräsidentin begrüßt Entscheidung des Gerichts gegen führenden Dortmunder Rechtsextremisten

Lfd. Nr.: 1185 Das Bielefelder Landgericht hat in einem Berufungsverfahren ein Urteil wegen Volksverhetzung gegen einen führenden Dortmunder Rechtsextremisten bestätigt.

Der Bundesvorsitzende der Partei Die Rechte hatte den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Herford / Detmold mit antisemitischen Äußerungen beleidigt.

Die stellvertretende Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf begrüßt das Urteil: "Gerade in dieser Zeit ist die Entscheidung des Gerichts ein starkes und wichtiges Signal gegen Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Auch in Dortmund fährt die Polizei eine Null Toleranz Strategie gegen antisemitische Tendenzen. Gerade bei Versammlungen der Rechten Szene reagierte die Dortmunder Polizei in der Vergangenheit mit sehr strengen Auflagen gegen aufkeimendes antisemitisches Gedankengut."

