Polizei Dortmund

POL-DO: Vier Personen bei Verkehrsunfall auf der Brambauerstraße verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0526

Bei einem Verkehrsunfall auf der Brambauerstraße in Lünen sind am Samstagabend (11. Mai) vier Personen verletzt worden, drei davon schwer.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr auf der Kreuzung mit der Straße An der Wethmarheide. Ersten Zeugenangaben zufolge war ein 71-jähriger Lüner mit seinem Auto in Richtung Osten unterwegs. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 38-jähriger Lüner die Straße An der Wethmarheide in Richtung Norden. Auf der Kreuzung kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Bei dem Unfall wurden er und seine beiden Mitinsassinnen (58 und 79, aus Kamen und Bergkamen) schwer verletzt. Die 58-Jährige war zunächst eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die betroffene Kreuzung musste bis ca. 19.10 Uhr gesperrt werden. Zwischenzeitlich war dort auch ein Rettungshubschrauber gelandet.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 16.000 Euro.

Hinweis für Medienvertreter: Ihre Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Montag wieder zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Vogt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell