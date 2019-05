Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmund, B 54 kurz hinter der Auffahrt Wellinghofen Ersthelfer des Unfalls haben sich gemeldet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0524

Wie bereits mit Pressemeldung lfd. Nr. 0523 berichtet, hat die Dortmunder Polizei Ersthelfer des Unfalls auf der B54 am Freitagnachmittag (10. Mai um 16:35 Uhr) gebeten, sich dringend zu melden.

Hintergrund für diesen ungewöhnlichen Aufruf ist der, dass die Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme Kenntnis über eine ernsthafte Erkrankung des Unfallfahrers erlangte.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, wurde der 37-jährige Fahrer aus Köln bereits von Rettungskräften behandelt. Einige Ersthelfer entfernten sich von der Unfallstelle, ohne dass eine Personalienfeststellung möglich war. Wie viele genau, war zunächst unbekannt.

Der Beifahrer (30) des Unfallautos wies die Einsatzkräfte im Rahmen der Unfallaufnahme auf die Erkrankung des 37-jährigen Fahrers aus Köln hin. Drei noch am Unfallort verbliebene Helfer wurden umgehend in Kenntnis gesetzt, so dass sie sich in ärztliche Behandlung begeben konnten.

Zu diesem Zeitpunkt hielten sich jedoch nicht mehr alle Helfer an der Unfallstelle auf. Um diese ausfindig zu machen, erfolgte die Suche per Presseaufruf und Verbreitung auf dem Twitterkanal der Dortmunder Polizei.

Eine eigens für diese Kontaktaufnahme bereitgestellte Telefonnummer hat die Dortmunder Polizei bekannt gegeben, um sich dieser besonderen Anrufe anzunehmen.

Die Polizeibeamten die diese Gespräche entgegen genommen haben wurden aufgrund der ungewöhnlichen Situation vorab noch einmal sensibilisiert.

Mittlerweile haben sich 6 weitere Helfer gemeldet. Alle erhielten entsprechende Verhaltenshinweise und wurden an medizinische Notaufnahmen verwiesen.

Wir danken allen, die die Suchmeldung weitergetragen, getwittert und veröffentlicht haben für Ihre Mithilfe!

