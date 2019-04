Polizei Dortmund

POL-DO: Auf der OW IIIa: Autofahrer greift Lkw-Fahrer mit Messer an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Ein unbekannter Pkw-Fahrer hat am Donnerstagabend (25. April) auf der OW IIIa einen Lkw-Fahrer unter anderem mit einem Messer angegriffen. Der Angreifer und sein Beifahrer konnten flüchten, nachdem ein Zeuge durch sein Einschreiten vermutlich Schlimmeres verhindert hatte.

Den ersten eigenen Angaben zufolge war der 54-jährige Niederländer mit seinem Lkw gegen 21.10 Uhr von der A 45 kommend auf der OW IIIa in Richtung Dortmunder Innenstadt unterwegs. Kurz nach der Abfahrt Huckarde habe er im dortigen Baustellenbereich auf den linken Fahrstreifen gewechselt, als ihn plötzlich ein Pkw, der sich vor ihm befand, ausbremste. Durch eine Vollbremsung konnte er demnach ein Auffahren verhindern. Beide Fahrzeuge kamen zum Stillstand. Als aus dem Auto zwei Männer ausstiegen, verließ der Niederländer ebenfalls sein Führerhaus.

Nachdem die beiden unbekannten Pkw-Insassen sich bereits verbal aggressiv gezeigt hatten, griff einer der beiden den 54-Jährigen unvermittelt an. Dabei verletzte er den Niederländer mit einem Messer. Zusätzlich wurde der Lkw-Fahrer geschlagen und getreten. Ein hinzukommender Zeuge, der als Autofahrer den Rückstau hinter den beiden stehenden Fahrzeugen bemerkt hatte, erkannte die Situation glücklicherweise und ging dazwischen. Daraufhin ließen die Angreifer von dem Lkw-Fahrer ab, stiegen in ihren Wagen und flüchteten in Richtung Innenstadt.

Die sofort alarmierten Polizeibeamten führten eine umfangreiche Fahndung durch, die allerdings ohne Feststellungen endete. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Niederländer in ein nahegelegenes Krankenhaus, aus dem der 54-Jährige nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte.

Die Polizei sucht nun weiterhin nach dem flüchtigen Pkw und seinen Insassen. Es soll sich um einen silber-graues Modell von Opel gehandelt haben, möglicherweise ein Astra Kombi. Das Kennzeichen hatte demnach die Städtekennung für Bochum. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: beide von osteuropäischem Erscheinungsbild (möglicherweise aus Rumänien oder Bulgarien). Der Angreifer mit dem Messer war demnach schlank, hatte dunkle kurze Haare und trug unter anderem ein T-Shirt oder Muskelshirt. Der zweite Mann, der den Niederländer vermutlich schlug und trat, soll eine kräftige Statur (Bodybuilder) gehabt haben sowie dunkle lange Haare (zum Zopf gebunden und an den Seiten rasiert). Er trug einen leichten Bart. Zeugen, die Hinweise zu dem Auto und/oder den Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Dortmund-Nord unter Tel. 0231/132-2321 zu melden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Die OW IIIa musste im Bereich der Anschlussstelle Huckarde bis ca. 22.20 Uhr komplett gesperrt werden.

