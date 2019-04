Polizei Dortmund

POL-DO: Achtung: Manipulation an Geldautomaten - Seien Sie aufmerksam!

Die Dortmunder Polizei bittet Bankkunden aus aktuellem Anlass, beim Geldabheben an Bankautomaten aufmerksam zu sein.

Am vergangenen Samstag (6. April) wurden der Dortmunder Polizei gleich drei Fälle von Manipulationen an Geldautomaten unterschiedlicher Bankfilialen der Sparkasse gemeldet. In einem Sachverhalt kam es zu einem Vermögensschaden, in den zwei weiteren Fällen fiel die Manipulation und somit der versuchte Betrug den Kunden rechtzeitig auf.

Bei den Tatorten handelt es sich um - einen Bankautomaten der Sparkasse an der Lindemannstraße, Feststellzeit um 12:37 Uhr, - einen weiteren Automaten der Sparkasse an der Kaiserstraße, Feststellzeit um 17:50 Uhr - und den einer Sparkassenfiliale an der Märkischen Straße, Feststellzeit um 14:30 Uhr.

Zeugen, die an einer dieser Örtlichkeiten verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer der Kriminalwache, 0231 - 132 7441, in Verbindung zu setzen.

Gleiches gilt für mögliche weitere Opfer, die am gestrigen Samstag, vor der jeweiligen Feststellzeit, an einem dieser Automaten versucht haben, Geld abzuheben, dies aber misslang.

In allen Fällen waren die Automaten derart manipuliert, dass die Bankkarten nach Eingabe der PIN, die mittels einer zusätzlich angebrachten Kamera ausspioniert wurde, nicht wieder aus dem Kartenschacht herausgegeben sondern vom Automaten eingezogen wurde. Auch der Geldausgabeschacht blieb nach Eingabe der PIN geschlossen.

Bleiben Sie aufmerksam! Verständigen Sie bei diesen Anzeichen umgehend die Polizei. Melden Sie bauliche Veränderungen oder grobe Beschädigungen an Automaten der Polizei. Für mögliche Bankkunden die diese Automaten gestern aufgesucht haben gilt zusätzlich: prüfen Sie bitte Ihr Konto auf unberechtigte Abhebungen. Sollten diese erfolgt sein, erstatten Sie Anzeige und setzten Sie sich umgehend mit Ihrer Bank in Verbindung.

Die Ermittlungen dauern an.

