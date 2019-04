Polizei Dortmund

POL-DO: Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0389

Die Dortmunder Polizei hat in der Nacht zu Sonntag (7. April) einen Tatverdächtigen nach dem Raub zweier Mobiltelefone festgenommen.

Zeugenangaben zufolge soll der 23-jährige Dortmunder gegen kurz nach 2 Uhr in der Brügmannstraße in Dortmund-Mitte, einen 17- und einen 18-jährigen Dortmunder mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht und zur Herausgabe der Mobiltelefone gezwungen haben. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute.

Im Rahmen der Fahndung gelang es Polizeibeamten, den beschriebenen Tatverdächtigen festzunehmen. Auch die Tatbeute und die abgebrochene Glasflasche fanden sie auf und stellten sie sicher.

Der alkoholisierte 23-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

