POL-DO: Tasche gestohlen und mit fremder Debitkarte ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen - Polizei sucht Zeugen!

Lfd. Nr.: 0388

Die Polizei sucht aktuell mit einem Lichtbild und Nutzerdaten nach einem Mann. Dieser steht im Verdacht, einem 33-jährigen Dortmunder am 11. Dezember 2018 gegen 2.50 Uhr in einer Gaststätte am Schuhhof die Tasche gestohlen zu haben. In dieser befand sich auch dessen Geldbörse samt Debitkarte.

In der Folge aktivierte jemand mit dieser über die Internetplattform "xxx" ein kostenpflichtiges Konto mit dem Usernamen "xxx" und der Kontaktadresse "xxx". Zudem wurde das dargestellte Foto als Profilbild genutzt.

Wer kennt den auf dem Foto abgebildeten Mann und kann Hinweise zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort geben? Wer kann Angaben zu den genannten Nutzerdaten machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.

