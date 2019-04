Polizei Dortmund

POL-DO: Mutmaßlicher Dealer in Lünen festgenommen

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei hat in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Dealer in der Straße Im Wiesengrund in Lünen festgenommen.

Zivile Polizeibeamte kontrollierten gegen 23:40 Uhr einen verdächtigen Radfahrer an der Kupferstraße. Der 29-Jährige aus Selm verstrickte sich bei seinen Angaben, wohin er den wollen würde und warum, in derart verdächtiger Weise, dass ihn die Beamten im Auge behielten. Kurz darauf kontrollierten sie den Selmer erneut beim Verlassen eines Hauses in der Straße Am Wiesengrund. Hierbei stellten sie Betäubungsmittel (Amphetamin) sicher.

Weitere Ermittlungen führten die Beamten an der mutmaßlichen Dealer-Wohnung durch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stellten zwei Feinwaagen, drei Mobiltelefone, Bargeld, Portionsfläschchen, mutmaßliche Ecstasy-Pillen, Amphetamin sowie Marihuana und Cannabis-Samen sicher.

Den 24-jährigen Bewohner aus Lünen nahmen sie fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.

