POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf einem Autobahnrastplatz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0384 Am 3. April kam es auf dem Rastplatz Lichtendorf-Süd auf der A1 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Nach ersten Ermittlungen kam die 75-jährige Berlinerin gegen 15.40 Uhr von der Toilette und ging auf dem Weg zu ihrem Auto an einem abgestellten Lkw vorbei. Als sie sich in Höhe der Zugmaschine befand, fuhr der Sattelzug los. Die Frau wurde umgestoßen und fiel zu Boden. Vermutlich mit den hinteren Reifen überrollte der Lkw die Beine der Frau, um dann auf die Autobahn in Richtung Bremen aufzufahren.

Die 75-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Bei dem Lkw soll es sich nach ersten Angaben um eine Zugmaschine mit grauem Auflieger handeln. Als Kennzeichen konnte nur die Länderkennung "PL", Polen, abgelesen werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Autobahnpolizeiwache Kamen unter 0231-132-4521 zu wenden.

