Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger auf Körner Hellweg angefahren

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0386

Ein 17-jähriger Fußgänger ist am gestrigen Donnerstagmorgen (4. April) auf dem Körner Hellweg von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden.

Weil der Jugendliche offenbar die an der Haltestelle "Am Zehnthof" wartende U-Bahn erreichen wollte, rannte er gegen 7.40 Uhr auf die Fahrbahn des Körner Hellwegs. Zeugenaussagen zufolge lief er dabei zwischen den am Fahrbahnrand haltenden Bussen vorbei. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer in Richtung Osten fahrenden Dortmunderin. Der Jugendliche prallte gegen das Auto und wurde zu Boden geschleudert. Ein Rettungswagen fuhr den leicht verletzten Jugendlichen (aus Dortmund) in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell