Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrskontrolle auf der Brackeler Straße: Sieben Personen unter Drogeneinfluss unterwegs

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0354

Sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, fünf Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz - diese Zahlen sind Teil der traurigen Bilanz einer Verkehrskontrolle der Polizei Dortmund. 39 Fahrzeuge mit insgesamt 53 Insassen haben Beamtinnen und Beamte am Dienstagnachmittag (26. März) auf der Brackeler Straße stadteinwärts kontrolliert.

Insgesamt 44 Drogen- und Alkoholtests führten die Einsatzkräfte an der Kontrollstelle durch. Siebenmal mit einem positiven Ergebnis bezüglich eines vorangegangenen Betäubungsmittelkonsums. Und so schrieben die Beamten gegen sieben Autofahrer (33 aus Dortmund, 35 aus Herne, 43 aus Dortmund, 34 aus Dortmund, 22 aus Lünen, 49 aus Dortmund, 40 aus Dortmund) Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bei diesen Ordnungswidrigkeitenanzeigen blieb es in einigen Fällen jedoch nicht. So war der 35-jährige Herner nicht nur auch noch ohne Fahrerlaubnis unterwegs. In seinem Fahrzeug fanden die Beamten zudem noch einen Teleskopschlagstock und bei der 34-jährigen Beifahrerin aus Münster eine geringe Menge Betäubungsmittel (Amphetamin). Beides wurde sichergestellt.

Der 43-jährige Dortmunder und der 22-jährige Lüner waren zusätzlich auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Ebenfalls zwei Strafanzeigen schrieben die Polizisten gegen einen 47-jährigen Schweizer Staatsbürger. Er zeigte eine Fahrerlaubnis aus der Schweiz vor, lebt jedoch seit mehr als 185 Tagen in Deutschland. Er war somit ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs - und zusätzlich ohne entsprechenden Versicherungsschutz, was eine weitere Strafanzeige nach sich zog.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Vogt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell