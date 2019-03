Polizei Dortmund

POL-DO: Raubdelikt in der Münsterstraße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0352

Am gestrigen Montagabend (25. März) ist ein junger Mann in der nördlichen Innenstadt von mehreren Tatverdächtigen mit einem Teppichmesser bedroht und ausgeraubt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge ging der 20-Jährige aus Meschede gegen 21.20 Uhr über die Münsterstraße in Richtung Norden. Etwa in Höhe der Lambachstraße näherten sich ihm plötzlich vier Männer. Sie umzingelten den jungen Mann und rissen ihm den Rucksack von den Schultern. Als sich der 20-Jährige wehrte, griff einer der Tatverdächtigen zu einem Teppichmesser. Anschließend durchwühlten die Tatverdächtigen den Rucksack, entnahmen Bargeld und Handy und flüchteten anschließend in Richtung Norden.

Bei den Tatverdächtigen hat es sich Zeugenaussagen zufolge um vier Männer gehandelt. Der Haupttäter (Messer) war etwa 20 Jahre alt und 1,80 m groß. Zudem trug er eine dunkle Mütze. Ein zweiter Tatverdächtiger war etwa 26 Jahre alt, 1,70 m groß und dünn. Der Mann hatte kurze schwarze Haare und einen ebenfalls schwarzen Dreitagebart. Beide waren offenbar nordafrikanischer Herkunft. Die weiteren Tatverdächtigen konnten nicht beschrieben werden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

