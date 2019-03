POL-DO: Besitzer von zwei Fahrrädern gesucht

Polizei Dortmund

Die Polizei sucht nach den Besitzern von zwei Fahrrädern, die nach einem Diebstahl in Lünen am vergangenen Montag (18. März) sichergestellt wurden.

In der Nacht zuvor waren zivilen Polizeibeamten in der Lüner Innenstadt zwei verdächtige junge Männer aufgefallen. Sie schienen ständig ihre Umgebung zu beobachten und verschwanden schließlich auf einem Grundstück an der Erzberger Straße/Graf-Adolf-Straße. Als sie von diesem Grundstück plötzlich auf Fahrrädern fahrend zurückkehrten, reagierten die Beamten. Sie kontrollierten die beiden (16 und 17, ohne festen Wohnsitz), die die den Diebstahl der Fahrräder in ihrer ersten Aussage zugaben.

Die Polizisten nahmen das Duo vorläufig fest und brachten es zur nächstgelegenen Wache. Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Nun sucht die Polizei die Besitzer der beiden Fahrräder. Es handelt sich um ein BMX-Rad und ein schwarzes Mountainbike. Beide wurden offenbar von einem Grundstück an der Graf-Adolf-Straße entwendet.

Die Besitzer werden gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis an die Polizeiwache in Lünen (Tel. 0231/132-3121) oder den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu wenden.

