Polizei Dortmund

POL-DO: Hoher Sachschaden durch Verkehrsunfall auf der A 44 bei Unna-Ost

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0355

Am heutigen Mittwochmorgen (27. März) hat sich auf der A 44 bei Unna-Ost ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein mit Autos beladender Lkw prallte auf einen am Fahrbahnrand haltenden Sattelzug.

Etwa einen Kilometer vor dem Autobahnkreuz Unna-Ost musste der Fahrer eines Sattelzugs auf Grund eines technischen Defekts anhalten. Gegen 5.45 Uhr stellte er den Lkw auf den rechten Seitenstreifen in Richtung Dortmund ab. Dies übersah offenbar der Fahrer eines tschechischen Autotransporters. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte auf das Heck des stehenden Lkw. Beide Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Weil durch den Zusammenstoß mehrere Autos von der Ladefläche rutschten, musste der rechte Fahrstreifen der A 44 in Richtung Dortmund für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung gesperrt werden. Beide Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell an.

Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell