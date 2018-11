POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an Geschäften

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1583

Nach Sachbeschädigungen an zwei Filialen eines Textil-Discounters in Dortmund in der Nacht zu Mittwoch (28. November) sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte Täter haben die Scheiben der beiden Geschäfte an der Berghofer Straße (zwischen Selzerstraße und Igelweg) und der Kaiserstraße (zwischen Steinmetz- und Manteuffelstraße) beschädigt. An der Berghofer Straße wurden zudem Flaschen mit Farbe ins Innere geworfen und dadurch Kleidung beschmutzt. Zur Schadenssumme gibt es zurzeit noch keine Schätzungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben. An der Kaiserstraße hatten Zeugen gegen 2 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie vier unbekannte Personen dabei beobachtet hatten, wie sie die Schaufensterscheiben und Glastüren einwarfen. Als sie die Zeugen bemerkten, flüchteten sie über die Steinmetzstraße in Richtung Norden. Als Beschreibung kann lediglich angegeben werden, dass die Täter dunkle Kapuzenpullover trugen.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

