Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260724 - 0938 Frankfurt - Ostend: Aggressiver Ladendieb greift Supermarktmitarbeiter im Nachgang mit Messer an - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Abend (24. Juli 2026) kam es an einem Restaurant im Ostend zu einem Angriff auf zwei Mitarbeiter eines Supermarktes durch einen 33-Jährigen. Der Angreifer war den beiden Mitarbeitern im Laufe des Tages bereits als mutmaßlicher Ladendieb aufgefallen.

Nach aktuellen Erkenntnissen kam es im Laufe des Donnerstages (23. Juli 2026) zu einem Ladendiebstahl durch einen 33-jährigen Mann in einem Einkaufsmarkt in der Ferdinand-Happ-Straße. Dabei soll der 33-Jährige, welcher sich in Begleitung zweier weiterer Personen befand, den Mitarbeitern des Marktes auch gedroht haben. Die hinzugerufene Streife nahm eine Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und der Bedrohung auf.

Am Abend hielten sich die beiden Mitarbeiter des Marktes gegen 20:15 Uhr im Außenbereich eines Restaurants auf der Hanauer Landstraße auf. Hier erkannte der mutmaßliche Ladendieb die beiden Mitarbeiter wieder. Dieser befand sich erneut in Begleitung einer zweiten, noch unbekannten, Person.

Der 33-Jährige griff die beiden Männer im Alter von 28 und 41 Jahren zunächst verbal an. Im weiteren Verlauf soll er ein Messer gezogen und mehrere Stichbewegungen in Richtung des 41-Jährigen ausgeführt haben. Dieser konnte den Angriff nur mit Hilfe eines Stuhls abwehren und den Angreifer schließlich in die Flucht schlagen. Dieser flüchtete in Richtung Danziger Platz. Der 41-Jährige wurde im Rahmen des Angriffs leicht verletzt.

Die Situation soll der unbekannte Begleiter des 33-Jährigen genutzt haben und das auf dem Tisch liegende Mobiltelefon des 28-jährigen Mannes entwendet haben.

Auch dieser Tatverdächtige flüchtete nun mit der Beute ebenfalls in Richtung Danziger Platz und wurde von dem 28-Jährigen verfolgt. Auf der Flucht entledigte sich der Tatverdächtige seiner Beute, sodass der 28-Jährige sein Mobiltelefon zurückerlangte.

Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des aus dem Ladendiebstahl bekannten 33-Jährigen oder seines unbekannten Begleiters. Dieser wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart; bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und einer dunklen Kappe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und/oder den flüchtigen Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 069/ 755 - 10561 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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