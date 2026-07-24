PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260724 - 0938 Frankfurt - Ostend: Aggressiver Ladendieb greift Supermarktmitarbeiter im Nachgang mit Messer an - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Abend (24. Juli 2026) kam es an einem Restaurant im Ostend zu einem Angriff auf zwei Mitarbeiter eines Supermarktes durch einen 33-Jährigen. Der Angreifer war den beiden Mitarbeitern im Laufe des Tages bereits als mutmaßlicher Ladendieb aufgefallen.

Nach aktuellen Erkenntnissen kam es im Laufe des Donnerstages (23. Juli 2026) zu einem Ladendiebstahl durch einen 33-jährigen Mann in einem Einkaufsmarkt in der Ferdinand-Happ-Straße. Dabei soll der 33-Jährige, welcher sich in Begleitung zweier weiterer Personen befand, den Mitarbeitern des Marktes auch gedroht haben. Die hinzugerufene Streife nahm eine Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und der Bedrohung auf.

Am Abend hielten sich die beiden Mitarbeiter des Marktes gegen 20:15 Uhr im Außenbereich eines Restaurants auf der Hanauer Landstraße auf. Hier erkannte der mutmaßliche Ladendieb die beiden Mitarbeiter wieder. Dieser befand sich erneut in Begleitung einer zweiten, noch unbekannten, Person.

Der 33-Jährige griff die beiden Männer im Alter von 28 und 41 Jahren zunächst verbal an. Im weiteren Verlauf soll er ein Messer gezogen und mehrere Stichbewegungen in Richtung des 41-Jährigen ausgeführt haben. Dieser konnte den Angriff nur mit Hilfe eines Stuhls abwehren und den Angreifer schließlich in die Flucht schlagen. Dieser flüchtete in Richtung Danziger Platz. Der 41-Jährige wurde im Rahmen des Angriffs leicht verletzt.

Die Situation soll der unbekannte Begleiter des 33-Jährigen genutzt haben und das auf dem Tisch liegende Mobiltelefon des 28-jährigen Mannes entwendet haben.

Auch dieser Tatverdächtige flüchtete nun mit der Beute ebenfalls in Richtung Danziger Platz und wurde von dem 28-Jährigen verfolgt. Auf der Flucht entledigte sich der Tatverdächtige seiner Beute, sodass der 28-Jährige sein Mobiltelefon zurückerlangte.

Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des aus dem Ladendiebstahl bekannten 33-Jährigen oder seines unbekannten Begleiters. Dieser wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart; bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und einer dunklen Kappe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und/oder den flüchtigen Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 069/ 755 - 10561 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 11:32

    POL-F: 260724 - 0937 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Betrunkener pöbelt bei Polizeikontrolle

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Donnerstagabend (23. Juli 2026) befand sich eine Polizeistreife in einer Personenkontrolle, als eine unbeteiligte Person dazukam und herumpöbelte sowie die Maßnahmen störte. Nach aktuellen Kenntnissen kontrollierte eine Streife gegen 21:05 Uhr im Bereich des Kaisertors hinreichend bekannte Betäubungsmittelhändler. Dies schien einen ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 11:32

    POL-F: 260724 - 0936 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Goldkettenraub

    Frankfurt (ots) - (bo) In der heutigen Nacht (24. Juli 2026) ereignete sich im Bahnhofsgebiet ein Raub einer Goldkette zum Nachteil einer 62-jährigen Frau. Nach aktuellen Erkenntnissen sei die Geschädigte gegen 02:50 Uhr auf dem Gehweg der Münchner Straße / Am Hauptbahnhof fußläufig unterwegs gewesen, als sich ein Unbekannter ihr von hinten näherte und ihr die Goldkette entrissen haben soll. Anschließend sei es ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 11:31

    POL-F: 260724 - 0935 Frankfurt - Ostend: Verkehrsunfall mit hohem Schaden

    Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Donnerstagmittag (23. Juli 2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall, infolge dessen zwei Personen verletzt wurden. Es entstand außerdem ein hoher Sachschaden. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 77-jähriger Mann gegen 12:05 Uhr die Hanauer Landstraße in Richtung stadtauswärts. Nachdem er einer anderen Autofahrerin so dicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren