Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260724 - 0937 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Betrunkener pöbelt bei Polizeikontrolle

Frankfurt (ots)

(ma) Am Donnerstagabend (23. Juli 2026) befand sich eine Polizeistreife in einer Personenkontrolle, als eine unbeteiligte Person dazukam und herumpöbelte sowie die Maßnahmen störte.

Nach aktuellen Kenntnissen kontrollierte eine Streife gegen 21:05 Uhr im Bereich des Kaisertors hinreichend bekannte Betäubungsmittelhändler. Dies schien einen 49-Jährigen zu stören, da er hinzutrat und lauthals seinen Unmut über die Kontrolle kundtat.

Da der Mann mehrfachen Aufforderungen der Beamten, die Kontrolle nicht zu stören und die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nachkam, wurde er des Platzes verwiesen.

Der 49-Jährige überschüttete den Polizisten daraufhin mit einer halbvollen Bierflasche, sodass die Beamten ihn daraufhin kontrollierten und für die weiteren Maßnahmen mit auf das Revier verbrachten. Dabei leistete der Mann Widerstand. Ein Beamter verletzte sich bei der Festnahme leicht, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Der 49-jährige Aggressor beruhigte sich im weiteren Verlauf der Maßnahmen wieder. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2 Promille. Er wurde im Anschluss an die Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell