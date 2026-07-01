Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260701 - 0835 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Erfolgreiche Festnahme durch Beamte der mobilen Wache im Bahnhofsviertel

Frankfurt (ots)

(ha) Auch am gestrigen Dienstag (30. Juni 2026) war die mobile Wache im Bereich des Kaisertores als Anlaufpunkt für die Bürgerinnen und Bürger im Bahnhofsgebiet besetzt. Dort eingesetzten Polizisten gelang nach vorheriger Anzeigenaufnahme die Festnahme eines Diebes.

Gegen Mittag machte eine Dame von der Möglichkeit Gebrauch, direkt im Bahnhofsviertel eine Anzeige zu erstatten, nachdem ihr Bargeld gestohlen worden sei.

Auf Grund der Personenbeschreibung erkannten die Beamtinnen und Beamten der mobilen Wache den vermutlichen Dieb, der außerdem über keinen erforderlichen Aufenthaltstitel verfügte, kurze Zeit später und nahmen ihn fest.

Die Strafanzeige gegen die zunächst unbekannte Person wurde nun dem Festgenommenen zugeordnet.

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