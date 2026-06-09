Frankfurt (ots) - (la) Am Montagabend (08. Juni 2026) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Preungesheim. Die Polizei nahm den 17-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen 18:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 56 Jahre alten Frau in der Kullmannstraße. Unter einem Vorwand erschlich sich der 17 Jahre alte Tatverdächtige Zutritt zur Wohnung und verlangte ...

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