Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260609 - 0734 Frankfurt - Preungesheim: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(la) Am Montagabend (08. Juni 2026) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Preungesheim. Die Polizei nahm den 17-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 18:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 56 Jahre alten Frau in der Kullmannstraße. Unter einem Vorwand erschlich sich der 17 Jahre alte Tatverdächtige Zutritt zur Wohnung und verlangte dort die Herausgabe von Wertgegenständen. Da die 56-Jährige hierauf nicht reagierte, schlug der Täter sie zunächst mit einem Teleskopschlagstock und würgte sie anschließend über einen nicht unerheblichen Zeitraum. Die Frau setzte sich währenddessen durch Winden und Schlagen heftig zur Wehr, weshalb der Beschuldigte letztlich von ihr abließ und aus dem Gebäude flüchtete.

Die 56 Jahre alte Geschädigte wurde durch die Tatausführung jedenfalls leicht verletzt.

Der 17-jährige Tatverdächtigte stellte sich später der Polizei, die ihn daraufhin festnahm. Es ist beabsichtigt, ihn am heutigen Tag dem Haftrichter vorzuführen.

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