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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260609 - 0732 Frankfurt - Niederrad: Senior von unbekannter Täterin ausgeraubt

Frankfurt (ots)

(la) Am Montag (08. Juni 2026) wurde ein 87 Jahre alter Mann in Niederrad von einer unbekannten Täterin seiner zuvor abgehobenen Barschaft beraubt.

Gegen 10:30 Uhr hob der Geschädigte an einem Geldautomaten in Niederrad einen geringen, dreistelligen Geldbetrag ab und begab sich anschließend an die Wohnanschrift einer Verwandten im Nahbereich. Dort angekommen, soll ihn nach bisherigen Erkenntnissen eine Frau plötzlich von hinten angegriffen haben. Im Rahmen des dadurch entstandenen Gerangels sei sie in den Besitz des Portemonnaies des Seniors gekommen und anschließend geflüchtet.

Zu der Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass sie ein buntes Kleid getragen haben soll. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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