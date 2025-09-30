Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250930 - 1007 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Bedrohung mit Schusswaffe im Straßenverkehr

Frankfurt (ots)

(di) Heute Mittag (30. September 2025) kam es in der Innenstadt zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe. Eine Streife nahm unmittelbar darauf eine Person fest.

Ausgehend von einem Konflikt im Straßenverkehr in der Junghofstraße wurde der spätere Geschädigte gegen 11:55 Uhr von einem anderen Autofahrer aus dessen Auto heraus mit einer Pistole bedroht.

Kurz nach der Mitteilung über Notruf trafen alarmierte Polizeibeamte das betreffende Fahrzeug am Taunustor an und nahmen den Fahrer fest.

Wie sich dabei herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole. Die Polizei stellte die Waffe sicher. Der Mann muss sich nun wegen Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr verantworten.

