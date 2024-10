Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241030 - 1054 Frankfurt - Eckenheim: Verkehrsunfall 9-jähriger Radfahrer fährt gegen PKW und verletzt sich leicht

Frankfurt (ots)

(co) Am gestrigen Dienstagabend (29. Oktober 2024) ereignete sich an der Kreuzung Runkeler Straße / Wetzlarer Straße ein Verkehrsunfall bei dem ein 9-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Nach aktuellem Stand der Unfallermittlungen fuhr der 9-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 19:00 Uhr auf der Wetzlarer Straße. Im Kreuzungsbereich zur Runkeler Straße, welcher durch "rechts-vor-links" geregelt ist, übersah der junge Radfahrer ein von rechts kommendes Auto. Der 9-Jährige prallte mit seinem Fahrrad gegen die Motorhaube des PKW und schlug sich zwei Zähne aus.

Der 29-jährige Fahrzeugführer habe sich, nach Angaben einer unabhängigen Zeugin, vorschriftsmäßig in den Kreuzungsbereich hereingetastet und sei noch vor dem Zusammenstoß zum Stehen gekommen. Er habe den 9-jährigen Radfahrer jedoch erst spät gesehen, da im Kurvenbereich ein weiteres Auto verbotswidrig parkte.

Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Falschparker leitete die Polizei im Zuge der Unfallaufnahme ein.

Den Jungen brachte die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens zu einem Notfallzahnarzt. Zudem verständigten die Beamten seine Eltern.

