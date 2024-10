Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241029- 1052 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung mit Messer- Täterfestnahme

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Montag (28. Oktober 2024) auf Dienstag (29. Oktober 2024) kam es in der Straße "Am Hauptbahnhof" zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 24-Jähriger wurde dabei verletzt. Der Täter wurde festgenommen.

Gegen 01:45 Uhr waren der 24-Jährige und sein Begleiter im Bahnhofsgebiet unterwegs. Dort wurden sie von dem Tatverdächtigen angesprochen und nach Geld gefragt. Dies verneinten die beiden jungen Männer und setzten ihren Weg zunächst fort. Kurze Zeit später trafen die beiden erneut auf den 39- jährigen Tatverdächtigen und es kam zu einem Streitgespräch. Hierbei drohte der 39- Jährige zunächst mit einer abgebrochenen Messerklinge und schnitt damit dann dem 24- Jährigen in den Oberschenkel. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige.

Die alarmierte Polizei sicherte zunächst Videomaterial, anhand dessen der Täter später durch die Bundespolizei festgenommen werden konnte. Das Tatwerkzeug, eine abgebrochene Messerklinge, wurde am Tatort aufgefunden und sichergestellt.

Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung ins Polizeipräsidium verbracht.

