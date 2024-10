POL-F: 241029 - 1051 Frankfurt- Innenstadt: Couragierter Bürger unterstützt bei Festnahme

Frankfurt (ots) - (hol) Am Freitagabend lieferten sich vier Männer eine Auseinandersetzung in Rödelheim. Zwei Männer trugen leichte Verletzungen davon. Die Polizei nahm im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten gegen 21:30 Uhr zwei Männer (17 und 20 Jahre) in der "Radilostraße" mit zwei anderen Männern (65 und 38 ...

mehr