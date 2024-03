Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240322 - 0337 Frankfurt-Innenstadt: Kundgebung an der Hauptwache

Frankfurt (ots)

Eine pro-palästinensische Versammlung fand am Freitagabend mit deutlich weniger Teilnehmenden als erwartet statt. Entgegen der angekündigten 500 Personen versammelten sich in der Zeit von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr etwa 75 Personen an der Frankfurter Hauptwache. Im Verlauf der Kundgebung wurden während eines Redebeitrages zwei strafbare Äußerungen getätigt, die unmittelbar und konsequent von der Polizei unterbunden wurden. Die Polizei stellte die Personalien des Redners fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem erhielt der Versammlungsleiter die Anweisung, dass solche Aussagen zu unterlassen sind. Die Veranstaltung wurde ohne weitere Vorkommnisse beendet.

