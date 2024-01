POL-F: 240122 - 0076 Frankfurt - Innenstadt: Körperverletzung

Frankfurt (ots) - (th) Am Samstag, den 20. Januar 2024 überfielen drei unbekannte Täter gegen 23.45 Uhr eine 65-jährige Frau und raubten ihr die Handtasche. Die Frau befand sich fußläufig im Bereich Am Bahndamm, als sich die Täter ihr von hinten näherten, ihr in das Gesicht griffen und sie zu Boden rissen. Dort entrissen sie der 65-Jährigen die Handtasche und flüchteten in Richtung Mainzer Landstraße. Die ...

mehr