POL-F: 23112 - 2075 Frankfurt: Einsatzwochenende geht mit dem NFL-Spiel erfolgreich zu Ende

Neben der Austragung des NFL-Spiels der New England Patriots gegen die Indianapolis Colts am Sonntagnachmittag waren am Wochenende in der Frankfurter Innenstadt mehrere Versammlungslagen angemeldet.

Die Frankfurter Polizei war auf sämtliche Einsatzlagen gut vorbereitet und nutzte die Anlässe im Vorgriff auf die Einsatzlage zur Europameisterschaft 2024, um Prozesse im Rahmen des Einsatzmanagement zu überprüfen und diese gegebenenfalls zu optimieren. Die Polizei war frühzeitig im gesamten Innenstadtbereich präsent, um die Versammlungsfreiheit und einen störungsfreien Verlauf zu gewährleisten. Die Versammlungen verliefen weitestgehend friedlich.

Besonderes Augenmerk lag am gestrigen Tag auf einem Demonstrationsaufzug, welcher gegen 14:30 Uhr am Goetheplatz startete. In der Spitze nahmen circa 45 Teilnehmer teil, wobei strafrechtlich relevante Aussagen skandiert wurden. Der Demonstrationszug wurde daraufhin durch die Polizei angehalten und nach polizeilicher Ansprache, Straftaten zu unterlassen, auflagenkonform fortgesetzt.

Im Rahmen einer Kundgebung am Rathenauplatz wurde durch eine weibliche Person ein Plakat hochgehalten, welches nach Überprüfung durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main inhaltlich den Anfangsverdacht einer Straftat darstellte. Die Personalien der Frau wurden aufgenommen und das Schild sichergestellt.

Die Eventzone der NFL auf dem Roßmarkt und Hauptwache war am Samstag in der Spitze mit rund 800 Personen besucht.

Auch am Sonntag fanden unterschiedliche Demonstrations- und Versammlungslagen statt.

Bei einer Kundgebung am Römerberg versammelten sich 750 Teilnehmende. Im Zuge dessen wurden Flaggen und Plakate mit mutmaßlichen strafrechtlichen Inhalt festgestellt. Es wurden unter anderem Strafanzeigen wegen Volksverhetzung gefertigt. Alle weiteren Kundgebungen und eine Mahnwache am Sonntag verliefen störungsfrei.

Niedrigschwellig und entschlossen schritten die Polizistinnen und Polizisten bei Verstößen ein und ahndeten diese konsequent. Die festgestellten Verstöße wurden durch die Polizei erkannt, angesprochen und mit Strafanzeigen konsequent geahndet.

Das Großevent der NFL verlief ausgelassen und friedlich. Trotz allem kam es zu einem Verstoß Markenschutzgesetz, da gefälschte Fan-Schals im Bereich des Stadions verkauft wurden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

