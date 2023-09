Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230915 - 1063 Frankfurt - Bornheim: Handtaschenraub

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Freitag (15. September 2023) kam es in der Berger Straße zu einem Handtaschenraub, bei dem ein bislang unbekannter Mann die Tageseinnahmen eines Ladens erbeutete.

Die Mitarbeiterin eines Kiosks in der Berger Straße begab sich gegen 0:20 Uhr nach Hause. In Höhe der Hausnummer 205 näherte sich ihr von hinten ein Mann und entriss ihr die geschulterte Handtasche, in der sich neben mehreren hundert Euro an Tageseinnahmen auch persönliche Dokumente und ein neuwertiges Mobiltelefon befanden. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Ringelstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß; bekleidet mit einer gelben Jacke mit schwarzen Applikationen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell